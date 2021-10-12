Компания хочет оптимизировать движение автомобилей таким образом, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. Фактически речь идет о так называемой "Зеленой волне", когда работа всех соседних светофоров оптимизируется таким образом, чтобы автомобилям не нужно было стоять в ожидании с включенным двигателем.

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Что известно

Необоснованный простой автомобилей с ДВС на регулируемых перекрестках приводит к ненужному сжиганию топлива и значительным выбросам.

Предусмотреть все ситуации на дорогах и подстроить под них светофоры невозможно. Именно поэтому компания предлагает передать эту роль искусственному интеллекту, который будет в режиме реального времени анализировать текущую ситуацию и принимать решения о корректировке своей работы. Кроме того, такие светофоры смогут непрерывно учиться и адаптироваться, чтобы передать новую глобальную опцию, например, в пределах всего "умного города".

Проект разрабатывается в партнерстве с муниципалитетами Хайфи, Беэр-Шева и израильской национальной дорожной компанией. Первые тесты технологии уже проводят на четырех перекрестках.

Израильская сторона сообщает, что власти уже заметили ускорение проезда автомобилей на перекрестках, регулируемых искусственным интеллектом, на 10-20 процентов, и пропорциональное снижение выбросов.

Следующим "полигоном" для испытаний станет Рио-де-Жанейро.

Это первые дни. Но на основе этих обнадеживающих результатов мы сейчас начинаем новые пилотные программы в Рио-де-Жанейро и общаемся с другими городами по всему миру. Хотя нам, вероятно, еще как минимум год до того, как искусственный интеллект будет руководить нашими транспортными перекрестками, это один из шагов на пути к видению абсолютно разумных городов, над которыми отрасль коллективно работала годами,

– говорят исследователи.

Конкретных подробностей о работе новейших светофоров пока нет.