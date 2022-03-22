Как это часто бывает, технология имеет свою "злую" сторону. Так, ученым из Collaborations Pharmaceuticals удалось инвертировать назначение генератора молекул MegaSyn: вместо отсеивания токсичных веществ при поиске нового лекарства он начал специально их обнаруживать. К счастью, этого маловато для воплощения оружия в реальность, ведь также нужны специальные знания, оборудование и сырье.

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Яд вместо лекарства

Сообщается, что MegaSyn всего за 6 часов расчетов предложил 40 тысяч вариантов потенциального биологического оружия.

ШИ работал с общедоступной базой данных молекул, в основном похожих на лекарства (т.е., которые могут поглощаться организмом), и анализировал их биологическую активность.

Чтобы сузить поиски, исследователи обратили внимание на алгоритм на такие соединения, как нервно-паралитическое вещество VX, разработанное в XX веке.

Но MegaSyn пошел дальше. Он разработал соединения не только на базе VX, но и на базе других известных боевых ядов — в том числе и "Новичка", которым 4 марта 2018 отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочь Юлию, а 20 августа 2020 года — российского Алексея Навального.

Также было разработано много новых молекул, которые потенциально опаснее уже известных.

Меня беспокоило то, как легко это было сделать. Многое из того, что мы использовали, доступно бесплатно. Вы можете скачать набор данных о токсичности откуда угодно. Если у вас есть кто-нибудь, кто знает, как программировать на Python и обладает некоторыми способностями к машинному обучению, то, вероятно [...] он может построить что-то вроде этой генеративной модели, основанной на токсичных наборах данных,

– говорит Фабио Урбина, соавтор исследования.