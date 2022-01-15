Искусственная Луна: Китай строит специальную установку для имитации лунной гравитации.
Источник:South China Morning Post
Китай стал третьей страной-участником лунной гонки. В подтверждение серьезности амбиций страны появились сообщения о проведенных китайскими специалистами работах по созданию установки, имитирующей лунную гравитацию.
Установка получила название "Искусственная Луна". Это вакуумная камера, в которой посредством мощного магнитного поля воспроизводится гравитация спутника.
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Что известно
Главная проблема "Искусственной Луны" – маленькая площадь, ограниченная 60 сантиметрами в диаметре, что совсем немного для космонавта в громоздком скафандре, но вполне достаточно для исследователей, участвующих в проекте.
Что интересно, идею для создания технологии представил эксперимент, проведенный когда-то нобелевским лауреатом по физике Андреем Геймом, поместившим лягушку в мощное магнитное поле, после чего она на короткое время зависла в невесомости. За это впоследствии он получил премию Ig Nobel, которую еще в шутку называют "Шнобелевской" премией.Кстати, ученый Андрей Гейм является одним из двух изобретателей графена – многообещающего материала, обладающего целым набором особых свойств. Сегодня производить графен дорого и трудно, однако ученые по всему миру работают над тем, чтобы решить эту проблему, ведь круг возможного применения графена крайне широк.
Однако забавный эксперимент с лягушкой в итоге может привести к созданию настоящей микрогравитационной камеры, которая позволит подготовиться участникам будущих миссий к спутнику Земли в рамках новой космической гонки.