Искусственная Луна: Китай строит специальную установку для имитации лунной гравитации.

Китай стал третьей страной-участником лунной гонки. В подтверждение серьезности амбиций страны появились сообщения о проведенных китайскими специалистами работах по созданию установки, имитирующей лунную гравитацию.

Установка получила название "Искусственная Луна". Это вакуумная камера, в которой посредством мощного магнитного поля воспроизводится гравитация спутника.

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Что известно

Главная проблема "Искусственной Луны" – маленькая площадь, ограниченная 60 сантиметрами в диаметре, что совсем немного для космонавта в громоздком скафандре, но вполне достаточно для исследователей, участвующих в проекте.

Что интересно, идею для создания технологии представил эксперимент, проведенный когда-то нобелевским лауреатом по физике Андреем Геймом, поместившим лягушку в мощное магнитное поле, после чего она на короткое время зависла в невесомости. За это впоследствии он получил премию Ig Nobel, которую еще в шутку называют "Шнобелевской" премией.

, ученый Андрей Гейм является одним из двух изобретателей графена – многообещающего материала, обладающего целым набором особых свойств. Сегодня производить графен дорого и трудно, однако ученые по всему миру работают над тем, чтобы решить эту проблему, ведь круг возможного применения графена крайне широк.

Однако забавный эксперимент с лягушкой в ​​итоге может привести к созданию настоящей микрогравитационной камеры, которая позволит подготовиться участникам будущих миссий к спутнику Земли в рамках новой космической гонки.