Продать интернет: исходный код всемирной паутины выставят на аукцион в виде NFT

Тим Бернерс-Ли обратился к представителям sotheby's в апреле 2021 года с идеей продать часть исходного кода всемирной паутины. Лот выставят на аукцион в виде NFT. Уже известна стартовая цена.
Лот будет выставлен с 23 по 30 июня на Sotheby's. Он состоит из 9 555 строк исходного кода, которые лежат в основе www. Стартовая цена – 1000 долларов.
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Что известно о торгах
Лот будет продан в виде NFT-токена. Победитель аукциона получит:
- доступ к файлам для просмотра кода и его загрузки,
- письмо от Тима Бернерса-Ли о коде и процессе его создания,
- автограф,
- 30-минутную анимированную визуализацию кода,
- "цифровой плакат" со всеми 9 555 строками кода.
В лот будут включены источники HTML, HTTP и URI. Файлы будут сохранены в tar-архиве с отметками времени.
Мы решили, что выходные файлы лягут в основу, а затем добавили дополнительные элементы к лоту, чтобы помочь желающим понять, что они могут купить,
– пояснила Кассандра Хаттон, руководитель отдела науки и поп-культуры Sotheby's.
Вырученные после аукциона деньги пойдут на "инициативы, поддерживаемые Тимом Бернерсом-Ли и его женой Розмари Лейт".