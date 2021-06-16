Лот будет выставлен с 23 по 30 июня на Sotheby's. Он состоит из 9 555 строк исходного кода, которые лежат в основе www. Стартовая цена – 1000 долларов.

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Что известно о торгах

Лот будет продан в виде NFT-токена. Победитель аукциона получит:

доступ к файлам для просмотра кода и его загрузки,

письмо от Тима Бернерса-Ли о коде и процессе его создания,

автограф,

30-минутную анимированную визуализацию кода,

"цифровой плакат" со всеми 9 555 строками кода.

В лот будут включены источники HTML, HTTP и URI. Файлы будут сохранены в tar-архиве с отметками времени.

Мы решили, что выходные файлы лягут в основу, а затем добавили дополнительные элементы к лоту, чтобы помочь желающим понять, что они могут купить,

– пояснила Кассандра Хаттон, руководитель отдела науки и поп-культуры Sotheby's.

Вырученные после аукциона деньги пойдут на "инициативы, поддерживаемые Тимом Бернерсом-Ли и его женой Розмари Лейт".