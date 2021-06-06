Исходный код Cyberpunk 2077 и другие данные CDPR продали на аукционе

СМИ сообщают о публикации исходного кода Cyberpunk 2077 и других данных CD Projekt на хакерском форуме. В сеть могли попасть данные версий для консолей, включая Xbox и PlayStation нового поколения.

Хакерская группировка Babuk, причастная к взлому CD Projekt RED с помощью программы-вымогателя Hello Kitty, недавно объявила о своей реорганизации. Они изменили название на Payload Bin и представили первую утечку.

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Аукцион

Хакеры объявили аукцион, в рамках которого на русскоязычном форуме продавали данные, украденные в феврале 2021 года у CDPR, включая следующие:

исходный код Thronebreaker,

исходный код "Ведьмака 3",

исходный код обновленной версии "Ведьмака 3" с рейтрейсингом

исходный код Cyberpunk 2077,

множество внутренних документов компании.

Позже аукцион был закрыт: хакеры заявили, что продали информацию за пределами форума на условиях отказа от дальнейшего распространения.



Уведомление о прекращении аукциона / Скриншот с форума

Теперь же Payload Bin сообщают, что опубликуют данные прямо на своем сайте.

Судя по распространенному скриншоту, в сеть также попали SDK PS4, PS5 и "xboxX" (вероятно, имеется в виду Series X).



Сообщения хакеров / Скриншот с сайта хакеров

Пока непонятно, чем такого рода утечка может закончиться для CDPR, однако SDK консолей позволяет писать для них сторонние программы, которые все равно должны быть приняты самой платформой.

Исходный код игр может дать возможность создавать более сложные моды. Но вместе с тем и потенциально использоваться во вредных целях.