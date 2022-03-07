Ищи работу в McDonald's: астронавт NASA потролил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин, действующий глава российского космического агентства, известен своими скандальными насмешливыми заявлениями. Однако иногда он получает не менее иронические ответы.

В этот раз политику государства-оккупанта досталось от Скотта Келли, бывшего астронавту NASA и капитана ВМС США в отставке. Он процитировал один из твиттов Рогозина и прокомментировал его слова.

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Что сказал Скотт Келли

2 марта Рогозин опубликовал на своей странице в твиттере видео, снятое на стартовой площадке на Байконуре. В ролике группа людей заклеивает флаги некоторых стран – показывают, в частности, Британский, Японский и США. Все они ввели санкции в отношении оккупанта из-за повторного вторжения на украинскую территорию.

"Стартовики на Байконуре решили, что без флагов некоторых стран наша ракета будет красивее выглядеть".

После этого Келли ответил ему на русском языке:

"Димон, без этих знамен и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России".

McDonald's в Украине и России

Следует отметить, что сеть ресторанов McDonald's временно закрыла свои заведения в Украине из-за военного вторжения, мотивируя это заботой о безопасности работников. Вместе с KFC компания начала поставлять еду военным и гражданским.

Однако, судя по всему, McDonald's продолжает работать в России на фоне массового выхода из ее рынка других компаний и брендов. Также работу на территории агрессора продолжает Burger King, сообщает издание Business Insider.

В 2014 году на фоне санкций, которые США вводили из-за оккупации Крыма Россией, Рогозин заявил, что его страна может отказаться от доставки американских астронавтов на МКС. Он предложил Штатам доставлять своих людей в космос с помощью батута. Через шесть лет Илон Маск, компания которого успешно запустила корабль Crew Dragon, вспомнил Рогозину его едкую шутку и иронически сообщил: "Батут работает".