Как сообщает 24-й канал со ссылкой на Викторию Рубан, вблизи Ирпеня и Романовки заработала базовая станция в конфигурации 2G и 4G. На станции в качестве транспортной сети был применен именно комплект оборудования Starlink от SpaceX.

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Пресс-секретарь Vodafon Украина Виктория Павловская подчеркнула, что теперь можно обеспечить бесперебойную работу этого сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей.

Такая схема позволяет быстро восстанавливать мобильную связь там, где повреждены узловые коммуникации.

Резервирование через спутник – это для нас впервые,

– рассказала Павловская.

Глава отдела коммуникаций Vodafone Украина добавила, что это второй в мире случай (ранее такое уже делали в Японии) применения такого оборудования с целью возобновления инфраструктуры мобильной связи в мире. Она также отметила, что с точки зрения экстремальных условий этот случай можно считать первым в мировой истории.

Starlink в Украине

Напомним, что с начала вторжения России в Украину интернет Starlink заработал и на территории нашей страны. Его продолжат использовать для обеспечения связи важных военных и гражданских объектов.

Так, ряд городов получили оборудование для работы спутникового интернета, которое в Украину отправила компания Илона Маска SpaceX.

Интересно, что для SpaceX Украина стала отличной возможностью опробовать все возможности Starlink в поле. Для этого Маск даже бросил дополнительные силы на проект Starlink. Команда разработала специальное ПО, уменьшающее уровень потребления энергии, позволяющее Starlink работать от автомобильного прикуривателя и на ходу, что раньше было нереально.