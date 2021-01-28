В Иране во второй раз заблокировали мессенджер Signal после того, как он стал самым загружаемым в местных магазинах приложений. Signal уже блокировался в Иране с 2016 по 2017 год.

Источник: Al Jazeera

В середине января Signal был удален из магазинов приложений Cafe Bazaar и Myket — популярных в Иране альтернатив Google Play, а начиная с понедельника 25 января, иранские пользователи массово начали сообщать о проблемах с подключением к сервису.

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Блокировка в Иране

Как и во многих других странах, причиной популярности Signal среди иранцев стала новая политика конфиденциальности WhatsApp. Последний вместе с Instagram продолжают оставаться в Иране единственными легальными зарубежными приложениями для обмена сообщениями.

Стоит отметить, что Signal уже блокировался в Иране с 2016 по 2017 год, однако в то время мессенджер имел скромную аудиторию в этой стране, и в итоге сервис был разблокирован без каких-либо комментариев со стороны властей.

Сейчас в Иране запрещены много популярных соцсетей и мессенджеров, включая Telegram, Twitter, Facebook и YouTube, однако это не мешает многим иранцам обходить блокировки путем использования VPN-соединения и прокси-серверов.