Иран будет поставлять россии запчасти к автомобилям: что предусматривает новое соглашение

Иран уже давно продемонстрировал россии свою поддержку и готовность помочь с санкциями. Ранее страна согласилась поставлять беспилотники, а теперь стало известно о договоре об автомобильных запчастях.

Как сообщает источник, иранский производитель автозапчастей подписал соглашение с одной из российских фирм о совместном производстве технологических деталей и оборудования. Расположится оно на территории России.

Интересно Швейцарский производитель Logitech окончательно покидает россию: когда последний день

Что известно

Контракт был подписан на выставке MIMS Automobility Moscow 2022, которая состоялась в московском "Экспоцентре".

Соглашение предусматривает производство блоков управления двигателем (ECU), иммобилайзеров, датчиков кислорода и частоты вращения двигателя и другие комплектующие.

Сам Иран уже много лет находится под санкциями США и Европы и за это время успел адаптироваться к ним, создав некоторое производство внутри страны и установив новые связи с другими подсанкционными странами.

В этом году из-за бойкота россии всем цивилизованным миром на выставке появились новые лица. К примеру, участие в ней приняли более 40 иранских компаний по производству автозапчастей. В частности, там заметили двух крупнейших иранских автопроизводителей – Iran Khodro и SAIPA, анонсировавших свои новинки для России.

Напомним, россия уже давно испытывает дефицит комплектующих для автомобилей из-за санкций Запада. Местным сервисным центрам нечем ремонтировать машины, поэтому они предлагают либо подержанные детали, либо китайские аналоги, которые не являются оригинальными.