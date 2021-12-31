О запуске Simorgh сообщили по государственному телевидению Ирана 30 декабря 2021 года. Вероятно, ракета-носитель Исламской Республики получила название в честь мифической птицы из Персидских легенд. Simorgh также можно рассматривать как "феникс".

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Ракета-носитель Simorgh в центре вертикальной сборки / Фото Phys

Детали запуска ракеты-носителя Simorgh

Simorgh – это 87-тонный носитель легкого класса. Высота ракеты составляет 26,5 метра, а диаметр первой ступени – 2,4 метра. Всего же Simorgh имеет три ступени и может вывести на низкую околоземную орбиту (500 километров) около 350 ккилограммов.

О запуске сообщили на иранском государственном телевидении, но не сделали никаких уточнений по поводу того, когда именно этот запуск состоялся. Можно предположить, что событие произошло в середине – второй половине декабря 2021 года.

На телевидении сообщили, что в космос отправились три аппарата. По словам представителя Министерства обороны Ирана, запуск прошел успешно, а "три устройства вышли на орбиту, высотой 470 километров".

И все же есть сомнения в том, действительно ли запуск Simorgh не был провальным. Дело в том, что предыдущие четыре из пяти пусков окончились неудачно. Кроме того, у Ирана был ряд других проблем в космической отрасли, ведь ракеты Исламской Республики взрывались даже на стартовом столе.