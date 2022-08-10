Пока об этом известно мало. Неясно, что именно заказали и какую криптовалюту использовали. Однако источник сообщает о сумме в 10 миллионов долларов.

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Иранский чиновник Алиреза Пейман-Пак после раскрытия информации о соглашении написал в Twitter, что "до конца сентября использование криптовалют и смарт-контрактов будет широко распространено во внешней торговле с целевыми странами". О каких странах идет речь, неясно. Предположительно, среди них будут россия, Китай, Северная Корея и другие подсанкционные государства.

Издание Reuters отмечает, что политические последствия такой практики могут быть значительными: это может помочь избежать почти полного эмбарго, наложенного Соединенными Штатами на Иран.

Это уже было

Как пишет источник, Иран не впервые попадает в заголовки газет из-за своих операций с криптовалютами.

В отчете аналитической фирмы Elliptic за 2021 год установлено, что 4,5 процента всего мирового майнинга биткоинов происходило именно в Иране из-за дешевой электроэнергии.

Следствием этого стали обвинения со стороны местного правительства в адрес майнеров, якобы виновных в сбоях в электросети страны.

Впоследствии добыча криптовалют была полностью запрещена. Однако, похоже, он продолжился со стороны самого государства.

Позже в этом месяце Иран также планирует запустить криптоверсию своей национальной валюты, реала.