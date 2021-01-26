Власти Ирана считают, что криптовалютные фермы виноваты в массовом отключении электроэнергии в нескольких городах страны. Пострадали в основном такие крупные города, как Тегеран, Мешхед, Тебриз и Урмия.

Источник: Business Insider

Жители пережили несколько длительных отключений от электросети. Не работали даже линии освещения улиц и торговые центры. Возмущенные пользователи стали публиковать в Twitter записи с последствиями события — единственными источниками света в темных городах были автомобили.

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Кто виноват в ситуации

По данным местных СМИ, властям пришлось закрыть около 1600 центров по добыче криптовалюты. Отключили даже те, которые владели лицензией для легальной работы. Разумеется, закрыли и нелегальные фермы, которые размещались в школах и даже мечетях. Полиция конфисковала более 45 тысяч вычислительных установок для обработки операций по добыче биткойнов и других криптовалют.

Иран входит в десятку стран с наибольшим потреблением электроэнергии криптовалютними фермами — 450 мегаватт в сутки. Стоимость 1 киловатт - часа энергии здесь составляет всего 4 цента. Для сравнения, в США - 12 центов. То есть Иран из-за небольшой стоимости электроэнергии выгоден для размещения подобных майнинговых центров от чего страна и пострадала.

Популярность криптовалют особенно возросла после введения Дональдом Трампом очередного пакета санкций против Ирана. Чтобы обойти эти ограничения и свободно проводить торговый обмен, страна прибегла к таковым.