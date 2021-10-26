В Ираке обнаружили крупную ассирийскую винодельню, которой более 2700 лет

Ученые из Ирака и Италии обнаружили остатки крупного завода по производству вина времен Ассирии, а также монументальные барельефы, изображающие царей и богов. Руины винодельческие нашли вблизи города Дахук в Иракском Курдистане – 14 гигантских, вырезанных в камне углублений, предназначавшихся для прессования винограда в 700-е годы до нашей эры.

Вместе с тем в районе города Фаида обнаружили монументальные барельефы, высеченные в известняке, изображающие царей, богов и животных. Phys.org со ссылкой на археологов из Департамента древностей Дохука и итальянских ученых сообщает, что огромные панели, достигающие пяти метров в ширину и двух метров в высоту, а также завод по производству вина датировали периодом правления Царя правдивого Саргона II (из 721 года нашей эры) и его сына Синаххериба, сошедшего на престол примерно в 705 году до нашей эры.

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В Ираке есть и другие места с наскальными рельефами, особенно в Курдистане, но ни одно из них не отличается столь огромными размерами и монументальностью. На них представлен ассирийский царь, молящийся богам,

– рассказал профессор Даниэле Моранди Бонакосси из Университета Удине.

Чем особенно открытие ученых

Среди богов – Иштар, центральное женское божество аккадской мифологии, богиня плодородия и любви, а также войны. Ее изобразили верхом на льве.

Фигуры высекли на стенах древнего канала, предназначенного для подачи воды местным земледельцам. По мнению ученых, барельефы должны были напоминать населению о царе, приказавшем вырыть эти ирригационные системы для помощи им.



Барельефы с фигурами богов, царей и священных животных / AFP



Барельефы с фигурами богов, царей и священных животных / AFP

Ассирийцы Народ, который с давних времен жил на Ближнем Востоке. Первоначально их цивилизация была сосредоточена в городе Ашшур, развалины которого расположены на севере современного Ирака. Территория, находившаяся под контролем ассирийцев, была обширна, порой простираясь от юга нынешнего Ирака до побережья Средиземного моря.

Ученые делят историю Ассирии на три периода:

древнеассирийскую;

среднеассирийскую;

и неоассирийскую.

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Первый обычно относится ко времени после того, как Ассирия обрела независимость от шумеров около 4 тысяч лет назад. Второй начинается в XIV веке до нашей эры, когда Ашшур-Убалит I завоевал территорию у Ашшура и добивался дипломатического признания своего статуса от царей Египта и Вавилонии. Третий период с IX века до нашей эры до падения империи в 600 году до нашей эры. За это время находившийся под контролем Ассирии регион достиг своих наибольших размеров.