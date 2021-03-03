В Австралии iPhone X взорвался, находясь в кармане пользователя Роберта Де Роуза. Возмущенный мужчина уже подал в суд на Apple, ведь производитель никоим образом не отреагировал на проблему.

Впоследствии в компании Apple таки отреагировали, заявив, что придают большое значение вопросу безопасности клиентов, поэтому сейчас изучают этот иск.

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Детали инцидента

Как рассказал Роберт Де Роуз, он сидел за рабочим столом, когда услышал шипение в кармане и почувствовал боль в ноге:

Я услышал слабый треск, за которым наступило шипение, а потом я почувствовал сильную боль в правой ноге, поэтому сразу же вскочил и увидел, что мой телефон взорвался.

Когда мужчина достал из кармана iPhone X, то увидел, что из него идет черный дым. Кстати, он пользовался смартфоном чуть больше года. Он получил ожоги второй степени на ноге.

Взорвался iPhone X / Фото Mydrivers

Также мужчина сказал, что неоднократно связывался с Apple по этому поводу, но так и не получил ответа. В результате, Де Роуз обратился в юридическую фирму, которая помогла составить иск против Apple.

Кстати, именно эта фирма представляет интересы другого пользователя из Мельбурна, который утверждает, что его часы Apple Watch взорвались на руке.