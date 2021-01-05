Старенький iPhone 6S пролетел около 600 метров, что эквивалентно примерно 240 стандартным этажам. Смартфон отделался лишь несколькими царапинами и записал процесс падения на видео.

Бразильский режиссер-документалист Эрнесто Галиотто поделился историей необычных приключений своего смартфона. Мужчина летел на легкомоторном самолете и снимал на видео пляжи Кабо-Фриу, Рио-де-Жанейро, высунув iPhone 6S из окна. Вдруг порыв ветра вырвал телефон из рук господина Галиотто, пишет Independent.

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Что произошло

Казалось бы, на этом история закончена. Однако режиссер решил проверить, сможет ли он найти свой гаджет, запустив доступное на устройствах Apple приложение "Локатор". И был весьма удивлен, обнаружив, что смартфон все еще работает и показывает свое местонахождение.

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Галиотто удалось отыскать смартфон в песке.

Я верил в то, что смогу его восстановить. Я подумал, если он не упал в воду, мы его найдем,

– прокомментировал владелец смартфона.

За исключением нескольких царапин, iPhone остался целым и почти невредимым. К счастью, аппарат был защищен силиконовым чехлом и защитной пленкой для экрана.