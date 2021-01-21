Весной 2020 года Apple выпустила новое поколение своего доступного смартфона iPhone SE. Устройство получило немалый спрос, поэтому неудивительно, что производитель работает над новым поколением "бюджетника".

Кроме третьего поколения iPhone SE, будет представлена еще и более дорогая вариация. Подробности об iPhone SE Plus рассказывает инсайдер под ником Apple Lab.

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Что известно об iPhone SE Plus

Новый "бюджетник" должен получить 6,1-дюймовый IPS-экран. Основная камера будет одинарной с разрешением 12 Мп. Фронтальная камера (FaceTime HD) будет иметь разрешение 7 Мп.

Будущая новинка будет работать на базе процессора Apple A14 (правда, не исключено, что это будет A13) Bionic, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, защита от воды IP67.

Также новый смартфон избавится от классической кнопки Touch ID, система Face ID размещена в классическом вырезе.

Дата анонса

Согласно утечкам, дебют iPhone SE Plus стоит ожидать во второй половине 2021 года.

Цена

В Сети даже появилась вероятная цена iPhone SE Plus. Новинка будет стоить 499 долларов (14 100 гривен) в США и 589 евро (19 400 гривен) в Европе.

Напомним, прошлогодняя стоимость iPhone SE составила от 399 долларов в США и от 479 евро в Европе.