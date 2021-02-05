Второе поколение бюджетного iPhone SE компания Apple представила весной 2020 года. Поэтому можно ожидать, что скоро мы увидим и третье поколение. По крайней мере в сети появляется все больше новой информации о iPhone SE 3.

Источник: ixbt.com

Интересно, что внешне iPhone SE 3 будет очень похож на iPhone 11 (кстати, самый популярный смартфон в мире.

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Напомним, iPhone SE 2 получил современное "железо" при этом несколько устаревший дизайн, как у iPhone 8. Это небольшой дисплей, толстые рамки и классическая кнопка "Домой" (конечно, вещь ностальгическая и комфортная, но в 2020 году занимает очень много места на передней панели).

Что еще известно о дизайне

По слухам, диагональ LCD-экрана iPhone SE 3 составит 6,1 дюйма. Основная камера будет двойная с модулями на 12 Мп: датчики изображения с широкоугольным объективом и оптической стабилизацией.

В основу работы смартфона ляжет новейшая однокристальная система Apple A14. При этом источники говорят, что сканер отпечатков производитель сохранит – он будет размещен на боковой части смартфона.

Кстати, в следующих флагманских моделях iPhone также должен использоваться дактилоскопический датчик, однако он встроен в OLED-дисплей.