Жительница Ванкувера Фатеме Годси уронила свой iPhone 11 в воду, катаясь на лодке в аквапарке в начале сентября 2020 года. Через полгода она уже не надеялась, что ее телефон к ней вернется, поэтому не поверила сообщению о том, что его нашли.

Супруги Клейтон и Хезер Хелкенберги занимаются дайвингом. Они ведут канал на YouTube, где рассказывают о вещах, которые находят на дне. Среди них около сотни пар очков, 26 телефонов и две камеры GoPro. Когда пара чистила дно озера Харрисон возле аквапарка, они и обнаружили потерянный iPhone Годси.

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Что произошло с найденным iPhone

Обычно найденные телефоны помещаются в контейнер с силикагелем, но на этот раз смартфон включился и без того. Дайверы вытащили SIM-карту и поместили ее в другой телефон, чтобы связаться с Годси.

Хозяйка потерянного устройства сначала подумала, что ее разыгрывают друзья, но вскоре убедилась в том, что это правда и поехала в город Чилливак за своим iPhone 11. Прямо перед инцидентом Фатеме успела сделать селфи, но потеряла равновесие и уронила телефон. Сотрудники аквапарка тогда убедили ее в том, что найти телефон уже невозможно.

Годси была очень расстроена из-за потери смартфона, фотографий и другой личной информации, которую не успела сохранить в облаке. По возвращении домой ей пришлось купить новый телефон.

В смартфоне пострадали только микрофон и динамики, но все остальное работало исправно. При этом заряд батареи остался на 96 процентах.

Как нашли смартфон: смотрите видео