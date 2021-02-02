Пандемия существенно усложнила жизнь владельцам iPhone. Как известно, все модели, новее iPhone 8, для разблокировки используют только функцию Face ID. Конечно, в маске она не работает.

Источник: 9to5mac

Ситуацию изменят уже в обновлении iOS 14.5. Правда, новый метод разблокировки будет доступен только для пользователей, имеющих Apple Watch. Новую услугу обнаружили в бета-версии этого апдейта.

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Напомним, Apple начала исправлять ситуацию с Face ID в прошлом году в версии 13.5. Тогда появился упрощенный доступ к полю ввода код-пароля на устройствах с Face ID. Он появляется тогда, когда пользователь был в маске.

Как будет работать разблокировка

Но в iOS 14.5 пароль вводить вообще не нужно будет. Но апдейт требует подключения к iPhone в смарт-часов Apple Watch. В настройках в разделе "Face ID и код-пароль" появился пункт "Разблокировать с помощью Apple Watch".

Чтобы разблокировать смартфон с помощью Apple Watch, девайс должен быть на запястье пользователя (нужно активировать "Распознавание запястья") в разблокированном виде.

После этого часы оповещают о разблокировании iPhone вибрацией и сразу выводят на экран большую кнопку "Заблокировать iPhone".