Житель Техаса Роберт Франклин подал в суд на компанию Apple из-за взрыва смартфона iPhone 6, который находился на зарядке. Истец утверждает, что аккумулятор был неисправен, поэтому ощутимо нагревался в процессе зарядки.

Детали ситуации

Взрыв произошел 15 августа 2019 года. Смартфон iPhone 6 был куплен в 2018 году.

Пользователь смартфона в своем исковом заявлении описывает, что в тот день он слушал музыку на iPhone 6. Внезапно воспроизведения музыки приостановилось. Франклин взял телефон, чтобы проверить, в чем проблема. В этот момент и произошел взрыв.

Роберт Франклин получил травмы лица и глаз. От неожиданности он упал и вывихнул запястье.

Источник добавляет, что Франклин рассчитывает получить более 5 миллионов долларов компенсации.

Неизвестно, был ли куплен смартфон новым или подержанным. Вполне может оказаться, что устройством уже раньше пользовались и проводили замену деталей, в частности, батареи.