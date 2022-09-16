Первыми открылись официальные продажи в Китае и Японии, однако не спали и вездесущие перекупщики. Они продают новенькие смартфоны iPhone 14 прямо на улице недалеко от магазинов, где все запасы быстро раскупают.

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iPhone 14: популярные и не очень

iPhone 14 Plus оказался наименее популярной моделью линейки, хотя она не стартовала в продажах вместе с другими. Ее можно будет получить только с 7 октября. Предварительные продажи, открытые уже неделю, показали не очень хорошие результаты. Их сравнивают с прошлогодней ситуацией вокруг модели mini, которая провалилась в продажах и больше не выпускается.

Аналитик Минг-Чи Куо заявил, что спрос на iPhone 14 Plus оказался даже ниже, чем на 5,4-дюймовый iPhone 13 mini.

Судя по всему, модель Plus Apple сможет доставить все сразу в один день. Зато при оформлении заказов на iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max в разных странах мира придется ждать от нескольких дней до 4-5 недель.

iPhone 14 Pro Max является наиболее популярной моделью, а спрос на нее называют "бешеным". В основных китайских интернет-магазинах она вместе с iPhone 14 Pro была распродана за секунды, после чего очередь быстро растянулась на несколько месяцев. При оформлении заказа официальный сайт сообщает, что ждать придется до ноября.

Ввиду этого появилась информация, что Apple срочно увеличила объем заказов на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max еще на 20 миллионов смартфонов. MyDrivers пишет, что Samsung получила от Apple дополнительные 20 миллионов заказов на дисплеи для двух старших моделей.

Наценка

Самая большая наценка сейчас наблюдается на iPhone 14 Pro Max с 1 терабайтом флэш-памяти. У спекулянтов она достигает 600 долларов, а за базовую версию со 128 гигабайтами просят дополнительных 200 долларов от рекомендуемой цены.

Мошенничество

Шум вокруг новых айфонов не обошел стороной и мошенников. В том же Китае они собрали заказы от перекупщиков и просто исчезли вместе с деньгами.

9 сентября продавец, представившийся как Канг из Чжэнчжоу, рассказал, что заказал 11 смартфонов серии iPhone 14 и 4 смартфона iPhone 13 на платформе под названием Yiliangou, заплатив в общей сложности 22 700 долларов.

Его удивило, что здесь цена была на 250-300 долларов меньше, чем в других магазинах. Однако положительные отзывы друзей, которые раньше тоже здесь покупали, убедили его, что все в порядке.

Однако в последние несколько дней Канг пытался безуспешно связаться с продавцом, чтобы узнать сроки поставки смартфонов. На звонки отвечал робот, дозвониться он не смог.

В результате Канг и его знакомые, также потратившие тысячи долларов на закупку смартфонов по выгодным ценам, запаниковали. Они узнали, что платформа связана с компанией в Чунцине и попросили местных знакомых проверить адрес офиса, но обнаружили, что там пусто.

Сайт не выдержал

За день до старта продаж упал и официальный сайт Apple в Китае. Он показывал ошибки 403 Forbidden или Not Found. Комментариев от Apple не было, но, вероятно, причиной стало слишком большое количество посетителей.

В других регионах также наблюдались ошибки, иногда сайт открывался, но контент не загружался.