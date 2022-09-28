Важные мелочи: чем iPhone 14 Pro отличается от iPhone 13 Pro

Новый iPhone 14 Pro имеет почти такой же дизайн, как и его предшественник. В то же время есть два значительных изменения: высший экран с более тонкими рамками и новый вырез в форме таблетки с динамичным островком. Внешне отличий вроде и немного, но образ творят детали и они важны. Мы решили разобраться, как iPhone 14 Pro отличается от iPhone 13 Pro.

Если вам не хочется носить в кармане гигантский телефон версии Max, а менять обычный iPhone 13 на iPhone 14 просто нет смысла, то на iPhone 14 Pro стоит обратить внимание, даже если вы владелец предыдущей прошки. Решение, переходить ли с одной модели на другую остается за вами, но 24 канал решил разобраться в чем настоящая разница между этими двумя смартфонами, чтобы вы могли сделать взвешенный выбор.

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Чем iPhone 14 Pro отличается от iPhone 13 Pro

Перечень основных отличий выглядит примерно так:

Более тонкие рамки, выше соотношение сторон экрана,

Новый вырез и функциональный Dynamic Island,

Функция Always-On display,

Быстрый чип A16 Bionic,

Основная камера с разрешением 48 Мп,

Спутниковая связь для экстренных случаев.

Дизайн смартфона

iPhone 14 Pro выполнен в знакомом стиле предыдущих двух поколений: стеклянная матовая задняя панель, корпус из нержавеющей стали, плоские боковины.

С точки зрения практичности, вы получаете одинаковую защиту от воды и пыли IP68 как на 14 Pro, так и на 13 Pro, и оба используют разъем Lightning (хотя, по слухам, iPhone с USB-C может появиться в 2023 году ).

Наиболее заметное изменение на передней панели, где вместо выреза теперь получаете более сдержанную систему Face ID в форме таблетки, известную как Dynamic Island. Он все еще занимает достаточно много места, но меньше, чем вырез, плюс благодаря ему iPhone 14 Pro очень легко узнать в толпе.



Сравнительные размеры iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro / Фото 24 канал

Из интересных особенностей в дизайне есть две вроде бы незначительные, но на практике важные изменения:

Изменилась и кривизна скругления дисплея, из-за чего края стали еще более скругленными.

На 3 мм опустили кнопку питания.

И если первое изменение не так заметно, то второе более существенно и в целом влияет на удобство и опыт пользования устройством.

Что касается цветовых вариантов, то новый iPhone 14 Pro имеет следующие предложения:

Глубокий фиолетовый.

Золотое.

Серебряный.

Космический черный.

Для сравнения, iPhone 13 Pro предлагался в цветах Alpine Green, Silver, Gold, Graphite и Sierra Blue.

Содержимое коробки не претерпело изменений: в комплекте будет кабель Lightning - USB-C, но зарядного устройства внутри не будет.

Дисплей

Теперь чуть больше стоит рассказать о дисплее iPhone 14 Pro. Как и предыдущая модель, смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном и разрешение у обоих практически одинаковое, но изменений гораздо больше.

Интересные детали:

Рамки по периметру стали действительно меньше: 3,19 мм, против 3,47 мм раньше.

Челка выступала относительно рамок на 5,60 мм, теперь Dynamic Island имеет высоту 6,07 мм.

Длина нового выреза сильно меньше: 20,69 мм, против 26,79 мм.

Толщина 14 Pro вместе с камерами составляет 13,88 мм, при толщине самого смартфона в 7,85 мм.



Характеристики дисплея iPhone 14 и iPhone 13 Pro / Фото 24 канал

Важное отличие среди прочего в том, что iPhone 14 Pro получил поддержку полезной функции Always-On, которой все долго ждали. У iPhone 13 Pro такой функции, к сожалению, нет. Теперь вся немаловажная информация будет всегда выводиться на экран даже в заблокированном состоянии. Чтобы увидеть час и дату вам не нужно больше разблокировать устройство, а если оно лежит на столе экраном вверх, то даже не придется брать его в руки.

А что касается безопасности, то оба телефона используют Face ID. Несмотря на новый вырез в форме таблетки на 14 Pro, датчики внутри те же, и Face ID будет работать так же как и на 13 Pro.

Производительность и программное обеспечение

iPhone 14 Pro получил новое поколение кремниевого процессора Apple – чип A16 Bionic. Он является значительным обновлением по сравнению с Apple A15, но прирост производительности в целом не очень значительный. Чип построен на 4-нм техпроцессе следующего поколения (против 5-нм для старого A15), однако похоже, что большинство преимуществ достигается путем оптимизации энергоэффективности.

Хотя мы все еще получаем 6 ГБ оперативной памяти на борту, на этот раз Apple использует быструю LPDDR5 – еще одно обновление по сравнению с LPDDR4X, использовавшуюся в предыдущей модели.



Результаты тестов iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro / Фото 24 канал

Как iPhone 14 Pro, так и 13 Pro работают на новейшем программном обеспечении iOS 16. Однако iPhone 14 Pro поставляется с двумя новыми функциями, не получившими предыдущую модель:

Спутниковая связь .

Он позволяет подключаться к спутнику в отдаленных местах, где нет сотового сигнала. Для этого требуется четкий обзор неба и вам придется направить iPhone в сторону спутника, чтобы зафиксировать сигнал, но это может быть жизненно важной функцией.

. Он позволяет подключаться к спутнику в отдаленных местах, где нет сотового сигнала. Для этого требуется четкий обзор неба и вам придется направить iPhone в сторону спутника, чтобы зафиксировать сигнал, но это может быть жизненно важной функцией. Выявление аварий.

Благодаря улучшенному акселерометру, новый iPhone теперь может определить, попал ли человек в серьезную автомобильную аварию, и он автоматически позвонит по телефону в службу спасения 911. Опять же, эта функция может спасти жизнь.

Функцию уже протестировали Украинец намеренно уничтожил автомобиль, чтобы проверить работу новой функции iPhone 14 Pro

Что касается обновления программного обеспечения, то Apple традиционно поддерживает свои телефоны в актуальном состоянии в течение 5 или даже 6 лет, поэтому оба эти устройства являются абсолютно перспективными.

Камера

Главной особенностью новой камеры iPhone 14 Pro стал 48-мегапиксельный датчик с высоким разрешением для основной камеры. Он пришел на смену старому 12-мегапиксельному, и из-за его большего размера эта камера на задней панели стала просто огромной фактически удвоив толщину смартфона.

Отличия камеры iPhone 14 Pro от камеры 13 Pro:

1X камера: 48 Мп на 14 Pro против 12 Мп на 13 Pro.

0.5X камера: 12 Мп на обоих.

3X камера: 12 Мп на обоих.



Камера iPhone 14 стала немного лучше / Скриншот 24 канала

На практике основная камера в обеих моделях цвета передает примерно одинаковая, хотя фото с нового iPhone 14 Pro выглядят несколько более резкими.

Примеры фото Как фотографирует новая камера iPhone 14 Pro: в сети появилось много изображений

Широкая основная камера и улучшенная обработка в условиях низкой освещенности помогают 14 Pro захватывать больше света даже в очень темных условиях. Здесь действительно есть небольшое преимущество над iPhone предыдущего поколения.

Сверхшироугольная камера.

Эта камера претерпела аналогично небольшую трансформацию. В условиях почти непроглядной тьмы iPhone 14 Pro способен собрать больше света с помощью этого датчика.

Эта камера претерпела аналогично небольшую трансформацию. В условиях почти непроглядной тьмы iPhone 14 Pro способен собрать больше света с помощью этого датчика. Фронтальная камера.

В селфе камере Apple изменила цветообработку и теперь они выглядят несколько более реалистичными, хотя в целом разница почти незаметна.

Самая большая разница ощущается при недостаточном освещении. В ночное время суток iPhone 14 Pro лучше справляется с задачей захвата чистого фото с помощью фронтальной камеры.

Автономность и зарядка аккумулятора

iPhone 13 Pro принес заметное улучшение времени автономной работы по сравнению с предыдущими моделями, и это достигалось в основном благодаря большей физической емкости аккумулятора.

Сейчас емкость аккумулятора iPhone 14 Pro выросла ненамного:

Емкость аккумулятора iPhone 13 Pro: 3,095 мАч,

Емкость аккумулятора iPhone 14 Pro: 3200 мАч (+3% больше).

Официальные данные Apple о времени автономной работы подтверждают, что фактическое время работы аккумулятора остается неизменным: 20 часов потокового видео и 75 часов воспроизведения аудио на обеих моделях.

Независимые видеотесты разных авторитетных изданий подтверждают, что iPhone 14 Pro несколько превосходит 13 Pro, хоть и разница в автономности незначительна.

Что касается скорости зарядки, то здесь изменений тоже нет. Официально Pro 14 поддерживает зарядку мощностью 20 Вт (но фактически он может пополнять заряд со скоростью 23 Вт), как и предыдущая модель, что означает, что на полную заряду с помощью совместимого зарядного устройства уйдет около 2 часов.

И iPhone 14 и 13 серии поддерживают MagSafe – технологию беспроводной магнитной зарядки, которая обеспечивает скорость до 15 Вт.

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Итог

Суммируя все, iPhone 14 Pro имеет более быстрый процессор, более яркий экран, новую крутую функцию Dynamic Island и поразительную фотосъемку в формате ProRAW 48 Мп.

Однако чрезмерная резкость на обычных 12-Мп фотографиях может оттолкнуть некоторых пользователей (хотя эту проблему могут решить в ближайших обновлениях).

Стоит ли переходить с 13 Pro? Как мы писали выше – решение за вами. Новый флагман обладает рядом преимуществ, но назвать их критическими нельзя. Тем не менее список улучшений перед вами, и хотя он не столь велик, как в предыдущих моделях, кого-то он может убедить изменить смартфон. Например, для многих пользователей критическим фактором для перехода стало появление нового Dynamic Island вместо челки.