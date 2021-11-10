iPhone 14 Pro в свежем дизайне показали на качественных рендерах: смотрим фото

Флагманы 2022 года от компании Apple обещают обновленный дизайн не только камер, но и экрана. Официальных подтверждений, конечно же, пока нет, однако многочисленные сливы информации уже позволили создать качественные рендеры будущих iPhone 14 Pro.

Опубликовал изображения в своих социальных сетях блогер и дизайнер Вакар Хан. На его счету также много других точных рендеров, в частности Motorola RAZR 2019, а также новых Xiaomi Mix 4 и Huawei P50.

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Как будет выглядеть iPhone 14 Pro

Прежде всего стоит сказать, что некоторые пользователи ожидали отказа от надоевшего выреза уже от iPhone 13. Однако еще до его выхода в сети появились слухи, что такие изменения ждут разве на последующие модели iPhone 14. Так и случилось: в 2021 году вся линейка вышла с "челками".

Новые же рендеры показывают iPhone 14 Pro в обновленном дизайне: с уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом, на месте которого теперь осталось лишь небольшое отверстие для фронтальной камеры. Разговорный динамик расположился в верхней рамке.

ранее мы писали о том, iPhone 14 действительно избавится от выреза на экране, но не во всех моделях. Обновленный дизайн экрана получат только старшие модели, Pro и Pro Max. Они будут оснащены небольшим отверстием для фронтальной камеры, как это сегодня реализовано в большинстве Android-устройств.



Передняя панель iPhone 14 Pro / фото Waqar Khan

Нельзя обойти и новый дизайн основного блока камер.

Он по-прежнему будет иметь три датчика, но теперь не будет выпирать из корпуса – его толщина станет одинаковой со всем смартфоном.



Задняя панель iPhone 14 Pro / фото Waqar Khan

Сложно сказать, насколько это соответствует действительности, однако все известные на сегодня сливы информации и все доступные рендеры говорят одно и тоже.

В сети также предполагают, что для того, что реализовать такое решение в дизайне, компании придется увеличить толщину всего устройства.

Рендеры iPhone 14 Pro / фото Waqar Khan

Напомним, изначально в сети распространилась информация, что iPhone 14 получит Apple A15 Bionic. Эта платформа дебютировала в iPhone 13 и якобы должна была остаться без изменений в следующем поколении. Но потом появились сведения, что смартфон получит новую платформу Apple A16 Bionic, но изготавливаться она будет и с использованием того же самого технологического процесса, что и предыдущая версия чипа. Таким образом Apple впервые в истории будет использовать один и тот же техпроцесс три года подряд.