iPhone 14 Pro и Pro Max уже здесь: все, что известно о новых смартфонах Apple

На осенней презентации Far Out Apple представила новые флагманы – iPhone 14 Pro и Pro Max. Смартфоны получили новые процессоры, избавились от челки, но обросли новыми возможностями.

24 канал внимательно следил за презентацией и собрал все важные детали новых флагманских смартфонов Apple, ведь они вышли действительно впечатляющими.

Как прошла презентация Apple Осенняя презентация Apple: текстовая трансляция события

Смартфоны получили стальной корпус и защиту от влаги. Челку заменили на вырез, который получил название динамичный островок и это действительно крутая фишка.

Прощай челка, привет островок

Новый черный вырез, пришедший на замену челке, способен визуально превращаться в элемент интерфейса, с которым можно взаимодействовать. Таким образом, это становится не просто расходованием экрана, а интерактивным элементом для взаимодействия с приложениями и интерфейсом.



Островок iPhone 14 Pro и Pro Max стал интерактивным элементом / Скриншот 24 канала

Новый процессор

Также смартфон получил новый чип Bionic A16 с 17 триллионами операций в секунду. Это 6-ядерное решение, сделанное с применением 4-нм технологии. Заявлено пониженное на 20% потребление энергии. Есть 16-ядерный чип для нейросетей и 5-ядерный GPU.



iPhone 14 Pro/Pro Max получили новый мощный процессор / Скриншот 24 канала

Что с экраном?

Смартфоны доступны в диагоналях 6,1 и 6,7 дюйма. Дисплей выдает рекордные 2000 нит яркости в пике и работает с частотой от 1 Гц до 120 Гц. Как и обещали инсайдеры – ввезли режим Always On Display.



Обещают высокую адаптивную яркость / Скриншот 24 канала

Камеры смартфонов

Разрешение основной камеры выросло до 48 Мп – сенсор на 65% большего размера, чем у 13 Pro. Новая камера получила опцию 2x Telephoto. Кинематографический режим теперь доступен в 4K при 30 кадрах в секунду и 4K при 24 кадрах в секунду.

Также есть новая 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с пикселями 1,4 мкм "обеспечивает более четкое изображение с большей детализацией". Есть улучшенный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и новая передняя камера с апертурой f/1,9.



Основная камера iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 канала

Функция вызова экстренной службы через спутник

В моделях Pro имеется поддержка спутниковой связи для сообщений в экстренных ситуациях под названием Emergency SOS.

Как это работает:

со спутника сигнал идет на землю;

смартфон передает через спутник на наземную станцию;

затем вызываются экстренные службы;

определяется способ связи и устанавливается соединение.

Будет работать Emergency SOS только в США и Канаде.



Топовые фишки iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 канала

Цена iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут доступны в четырех цветах:

космическом черном;

серебристом;

золотом;

темно-фиолетовом.

iPhone 14 Pro – от 999 долларов;

iPhone 14 Pro Max – от 1099 долларов.

Продажи стартуют с 16 сентября.



Цены на всю линейку iPhone 14 / Скриншот 24 канала