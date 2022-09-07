24 канал внимательно следил за презентацией и собрал все важные детали новых флагманских смартфонов Apple, ведь они вышли действительно впечатляющими.
Как прошла презентация Apple Осенняя презентация Apple: текстовая трансляция события
Смартфоны получили стальной корпус и защиту от влаги. Челку заменили на вырез, который получил название динамичный островок и это действительно крутая фишка.
Прощай челка, привет островок
Новый черный вырез, пришедший на замену челке, способен визуально превращаться в элемент интерфейса, с которым можно взаимодействовать. Таким образом, это становится не просто расходованием экрана, а интерактивным элементом для взаимодействия с приложениями и интерфейсом.
Островок iPhone 14 Pro и Pro Max стал интерактивным элементом / Скриншот 24 канала
Новый процессор
Также смартфон получил новый чип Bionic A16 с 17 триллионами операций в секунду. Это 6-ядерное решение, сделанное с применением 4-нм технологии. Заявлено пониженное на 20% потребление энергии. Есть 16-ядерный чип для нейросетей и 5-ядерный GPU.
iPhone 14 Pro/Pro Max получили новый мощный процессор / Скриншот 24 канала
Что с экраном?
Смартфоны доступны в диагоналях 6,1 и 6,7 дюйма. Дисплей выдает рекордные 2000 нит яркости в пике и работает с частотой от 1 Гц до 120 Гц. Как и обещали инсайдеры – ввезли режим Always On Display.
Обещают высокую адаптивную яркость / Скриншот 24 канала
Камеры смартфонов
Разрешение основной камеры выросло до 48 Мп – сенсор на 65% большего размера, чем у 13 Pro. Новая камера получила опцию 2x Telephoto. Кинематографический режим теперь доступен в 4K при 30 кадрах в секунду и 4K при 24 кадрах в секунду.
Также есть новая 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с пикселями 1,4 мкм "обеспечивает более четкое изображение с большей детализацией". Есть улучшенный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и новая передняя камера с апертурой f/1,9.
Основная камера iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 канала
Функция вызова экстренной службы через спутник
В моделях Pro имеется поддержка спутниковой связи для сообщений в экстренных ситуациях под названием Emergency SOS.
Как это работает:
- со спутника сигнал идет на землю;
- смартфон передает через спутник на наземную станцию;
- затем вызываются экстренные службы;
- определяется способ связи и устанавливается соединение.
Будет работать Emergency SOS только в США и Канаде.
Топовые фишки iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 канала
Цена iPhone 14 Pro/Pro Max
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут доступны в четырех цветах:
- космическом черном;
- серебристом;
- золотом;
- темно-фиолетовом.
- iPhone 14 Pro – от 999 долларов;
- iPhone 14 Pro Max – от 1099 долларов.
Продажи стартуют с 16 сентября.
Цены на всю линейку iPhone 14 / Скриншот 24 канала