По данным инсайдеров, в 2022 году Apple выпустит смартфоны с титановыми корпусами. Эксклюзивным производителем этих корпусов станет компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone и других устройств Apple.

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Титан – плюсы и минусы

Apple уже использует титан при производстве некоторых продуктов, например, часов Apple Watch и банковских карт Apple Card. Однако до сих пор не применяла материал в своих смартфонах.

Он намного прочнее и легче алюминия или стали. Но при этом стоит дороже, хоть и не настолько, чтобы это ощутимо сказалось на розничной стоимости смартфонов.

Не исключено, что титановые корпуса будут только у топовых моделей iPhone 14. Это должно побудить к покупке именно этих версий и, как следствие, привести к увеличению их продаж. Использование этого материала будет восприниматься как преимущество над более дешевыми моделями.

Также известно, что Apple запатентовала технологию тонкого оксидного покрытия, которое позволяет избежать следов от пальцев на корпусе. Вероятно, это покрытие будет использоваться на титановых корпусах в линейке iPhone 14.

А что с iPhone 13

Напомним, iPhone 13 выйдут уже в этом году. По данным инсайдеров, компания Apple заказала у TSMC производство 100 миллионов процессоров A15 Bionic. Этот чип будет использоваться в линейке в этом году и в обновленных моделях iPad и iPad Pro.

A15 Bionic собран по 5-нанометровому техпроцессу (как и A14 Bionic), но энергоэффективность нового процессора, по ожиданиям аналитиков, будет на 15-20 процентов выше, чем у прошлогоднего. И это несмотря на то, что в 13-й версии будут использоваться экраны ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Время автономной работы устройств должно увеличиться еще и за счет установки аккумуляторов более высокой емкости.

Топовые модели впервые для смартфонов Apple могут получить поддержку Always-on-Display, благодаря чему на их экранах может постоянно отображаться время, дата и другая информация почти без снижения автономности.

Интересно то, что линейка iPhone 12 была выпущена гораздо меньшим тиражом – примерно 75 миллионов штук. Это позволяет предположить, что Apple возлагает огромные надежды на iPhone 13. Продажи iPad обычно относительно небольшие, поскольку планшеты не пользуются сильным спросом, то есть почти все процессоры пойдут на производство iPhone. Поскольку Apple заказала аж 100 миллионов процессоров, у компании наверняка есть уверенность, что примерно такое количество новых смартфонов и планшетов будет продано.