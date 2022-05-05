Работа по сборке новых iPhone является своего рода сезонной для Китая и Foxconn в частности. Ежегодно в период до выхода каждой следующей модели завод нанимает дополнительное количество работников, объявляет бонусы и доплаты, чтобы успеть выполнить заказ. Остановка этого процесса может привести к задержкам отгрузок готовой продукции, как это было два года назад, когда iPhone 12 отложили на месяц.

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Карантин против айфонов

Сообщается, что местные власти ввели семидневный карантин в рамках мер борьбы с Covid-19 – со среды до следующего вторника.

В городе зарегистрировали четыре новых случая наводнения и 10 новых бессимптомных носителей. Это немного, но власти страны соблюдают так называемую политику нулевой терпимости, которая предусматривает жесткие меры даже при выявлении одного больного.

В течение этого периода работники государственных организаций и компаний в главных районах города будут работать из дома, школьные уроки будут проводить в режиме онлайн, а людям разрешат выезжать и въезжать из Чжэнчжоу только при необходимости.

Что интересно, Foxconn объявил о найме с опережением графика буквально за день до того, как сообщил об остановке набора персонала.

Сейчас компания приостановила наем рабочих для сборочной линии к дальнейшему сообщению.

Производство не пострадало благодаря "замкнутой" системе предприятия в Чжэнчжоу, которая ограничивает рабочих фабриками и общежитиями.

На предприятии Foxconn в Чжэнчжоу производится 80 процентов iPhone в мире, и если карантин будет продлен, это может повлиять на график производства iPhone 14. Apple уже предупредила, что карантин в Китае может повлиять на ее цепочку поставок. Однако учитывая, что ситуация с Covid не так плоха, как в 2020 году, аналитики считают, что в этот раз задержки может и не быть. Пока однозначно сказать сложно.

Напомним, новый iPhone 14 ожидается осенью. Новое поколение избавится от своего знаменитого выреза в верхней части экрана по крайней мере у версии Pro, а линейка, как говорят инсайдеры, потеряет версию mini.