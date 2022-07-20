Чего не хватает для производства новых iPhone 14

Сейчас самой головной болью для Apple является оперативная память, потому что у Samsung проблемы с массовым производством, что усложняет поставки. Эксперты подтверждают, что у некоторых поставщиков экранов и памяти для iPhone 14 в последнее время возникли проблемы с поставками.

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Что касается оперативной памяти LPDDR5, Samsung является практически единственным поставщиком в третьем квартале этого года. Компании придется самой пытаться удовлетворить огромный спрос на iPhone 14 Pro. Micron и SK Hynix могут начать поставки уже в четвертом квартале, срок сертификации модулей памяти Micron начался позже, а у Hynix возникли проблемы с качеством.

С экранами тоже беда

Что касается экранов, Samsung и BOE могут восполнить первоначальный дефицит предложения, вызванный проблемами с панелями LG Display, которые должны быть решены в ближайшее время.

Источники в цепочке поставок также подтвердили, что Apple не только не сократила объем заказов на iPhone 14, но и продолжает добавлять заказы на серию iPhone 13, которая пользуется огромным спросом.

Вместе с тем издание BGR отмечает, что проблемы с составляющими не отразятся на релизной дате iPhone 14 и смартфон выйдет в запланированные сроки. По крайней мере, об этом утверждают инсайдеры.

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Когда покажут новые iPhone 14

Что касается фактического запуска iPhone 14, то 13 сентября выглядит вероятнейшей датой для Apple. Этот день выпадает на вторник, когда Apple обычно анонсирует свои новинки.