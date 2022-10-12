В парке развлечений "Кингз-Айленд" в округе Уоррен, США, женщина с семьей посетила американские горки длиной 33 метра. Когда она сошла с аттракциона, то проверила свой iPhone 14 Pro и обнаружила, что он самостоятельно совершил экстренный вызов в службу спасения 911.

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Запись звонка показывает, что iPhone повторяет автоматическое сообщение семь раз после того, как оператор поднял трубку. Очевидно, что с владельцем все было хорошо, но оператор 911 и службы быстрого реагирования этого не знали.

Оказалось, что эта проблема носит довольно массовый характер. Только округ Уоррен получил шесть ошибочных тревожных звонков от ложных обнаружений "аварий" новыми iPhone 14 с момента их выхода на рынок в прошлом месяце. Все они поступали от людей на аттракционах на острове Кингз-Айленд.

Как работает обнаружение аварий на iPhone 14

Недавно выпущенная функция безопасности Apple обнаруживает автомобильные аварии, используя данные по акселерометру телефона и датчикам GPS. Но так как американские горки построены таким образом, чтобы вы проходили через зоны разгонов на высокой скорости и внезапное замедление, неудивительно, что iPhone воспринимает это как аварию.

При обнаружении крушения iPhone сначала показывает десятисекундное предупреждение, инициирует десятисекундный обратный отсчет с пронзительным звуковым сигналом, и, если его не остановить, звонит в службу 911 и повторяет ваше последнее известное местонахождение.

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Полезная функция

Ошибочное обнаружение аварий новыми смартфонами происходило уже не раз, однако функция действительно работает, когда вы оказываетесь в опасности, и она может спасти вам жизнь. Возможно, Apple несколько доработает ее в будущем и смартфон сможет понимать, что владелец находится на американских горках (например путем изменения высоты).