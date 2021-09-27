iPhone 14 может получить совершенно новый дизайн

Инсайдер Марк Гурман в частной рассылке Bloomberg Power On опубликовал новые подробности, связанные со следующим поколением смартфонов компании Apple. По его словам, линейка iPhone 14 будет включать модели как начального, так и профессионального уровня, а их дизайн будет сильно отличаться от того, что мы видим сейчас.

Обновленный дизайн iPhone

Новые "яблочные" смартфоны должны получить полный редизайн. До сих пор Apple не сильно заморачивалась над дизайном своих смартфонов только несколько обновляя его, из-за чего все устройства за последние несколько лет выглядят очень похоже.

Интересно Apple представила iPhone 13: все что известно о новом смартфоне

Гурман объясняет обновление дизайна тем, что у iPhone 13 в 2021 году были лишь незначительные изменения. Это свидетельствует о том, что в Apple занимаются большими обновлениями, на которые нужно тратить гораздо больше времени.

Что нас ждет в новом iPhone 14

По слухам, Apple собирается отказаться от iPhone mini и сосредоточиться на новом iPhone 14 Max, поэтому в линейке будут представлены обычный iPhone, модель Max и две версии Pro.

Минг-Чи Куо ранее сообщал, что Apple отложила выпуск iPhone с Touch ID под дисплеем ко второй половине 2023 года.

Еще один инсайдер недавно отметил, что первого гибкого смартфона от Apple стоит ожидать не раньше, чем в 2024 году.