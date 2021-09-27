Обновленный дизайн iPhone

Новые "яблочные" смартфоны должны получить полный редизайн. До сих пор Apple не сильно заморачивалась над дизайном своих смартфонов только несколько обновляя его, из-за чего все устройства за последние несколько лет выглядят очень похоже.

Интересно Apple представила iPhone 13: все что известно о новом смартфоне

Гурман объясняет обновление дизайна тем, что у iPhone 13 в 2021 году были лишь незначительные изменения. Это свидетельствует о том, что в Apple занимаются большими обновлениями, на которые нужно тратить гораздо больше времени.

Что нас ждет в новом iPhone 14

По слухам, Apple собирается отказаться от iPhone mini и сосредоточиться на новом iPhone 14 Max, поэтому в линейке будут представлены обычный iPhone, модель Max и две версии Pro.

Минг-Чи Куо ранее сообщал, что Apple отложила выпуск iPhone с Touch ID под дисплеем ко второй половине 2023 года.

Еще один инсайдер недавно отметил, что первого гибкого смартфона от Apple стоит ожидать не раньше, чем в 2024 году.

Напомним, что совсем недавно Apple представила свою обновленную линейку iPhone 13. Обо всех новых устройствах, которые показали на сентябрьской презентации 2021 года мы написали в нашем материале, где мы подробно рассказали о важных обновлениях.