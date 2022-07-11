Известна возможная дата анонса iPhone 14, а еще они подорожают

Китайские источники сообщают, что осенняя конференция Apple по запуску новых продуктов намечена на 13 сентября. Этот день выпадает на вторник, когда Apple обычно анонсирует свои новинки.

Кроме того, недавно появилась новая информация о цене серии iPhone 14. Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities, прогнозирует, что Apple повысит цену на 100 долларов, а это значит, что серия iPhone 14 может оказаться самой дорогой.

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Если Apple выпустит версию с 2 ТВ флэш-памяти, цена iPhone 14 Pro Max может превысить 2000 долларов, что гораздо выше 1600 долларов, за которые предлагается iPhone 13 Pro Max с 1 ТВ флэш-памяти.

Таким образом, младшая модель серии – базовый iPhone 14 – обойдется в 900 долларов. За iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus) придется отдать уже 1000 долларов, за базовые версии iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max попросят 1100 и 1200 долларов.

Apple не единственная компания, которая вынуждена поднимать цены на свои изделия из-за дефицита полупроводников. Сообщается, что по тем же причинам в мае Samsung подняла цены на собственные чипы на 20%.

Какими будут iPhone 14

С осени 2022 года до первой половины 2023 года аналитики ожидают настоящую лавину обновлений устройств Apple. iPhone 14 также получит некоторые изменения. Если самой прокачанной новинкой в серии может стать версия iPhone 14 Pro Max на 2 ТВ, то привычные четырнадцатки тоже обновятся.

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Они станут менее производительными и, вероятно, будут оснащаться чипсетом A15, применяемым в iPhone 13. При этом модель мини заменят на вариант с 6,7-дюймовым дисплеем.

Все модели пока будут использовать порт Lightning, но переход на USB Type-C, вероятно, произойдет уже в 2023 году.