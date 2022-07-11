Кроме того, недавно появилась новая информация о цене серии iPhone 14. Дэн Айвз, управляющий директор Wedbush Securities, прогнозирует, что Apple повысит цену на 100 долларов, а это значит, что серия iPhone 14 может оказаться самой дорогой.

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Если Apple выпустит версию с 2 ТВ флэш-памяти, цена iPhone 14 Pro Max может превысить 2000 долларов, что гораздо выше 1600 долларов, за которые предлагается iPhone 13 Pro Max с 1 ТВ флэш-памяти.

Таким образом, младшая модель серии – базовый iPhone 14 – обойдется в 900 долларов. За iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus) придется отдать уже 1000 долларов, за базовые версии iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max попросят 1100 и 1200 долларов.

Apple не единственная компания, которая вынуждена поднимать цены на свои изделия из-за дефицита полупроводников. Сообщается, что по тем же причинам в мае Samsung подняла цены на собственные чипы на 20%.

Какими будут iPhone 14

С осени 2022 года до первой половины 2023 года аналитики ожидают настоящую лавину обновлений устройств Apple. iPhone 14 также получит некоторые изменения. Если самой прокачанной новинкой в серии может стать версия iPhone 14 Pro Max на 2 ТВ, то привычные четырнадцатки тоже обновятся.

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Они станут менее производительными и, вероятно, будут оснащаться чипсетом A15, применяемым в iPhone 13. При этом модель мини заменят на вариант с 6,7-дюймовым дисплеем.

Все модели пока будут использовать порт Lightning, но переход на USB Type-C, вероятно, произойдет уже в 2023 году.