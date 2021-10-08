iPhone 14 действительно избавится от выреза на экране, но не во всех моделях

Слухи о том, что iPhone 14 наконец выйдет без выреза на экране, появились еще до выхода 13 версии. Никаких подтверждений тому не было. Однако теперь есть и первые доказательства, и больше подробностей: не все модели потеряют "челку".

По данным китайского издания Mydrivers всего две модели iPhone 14 выйдут с новым дизайном экрана. Источник информации не называют, но он, конечно же, находится внутри компании.

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Какие iPhone 14 будут без выреза

Этими моделями станут iPhone 14 Pro и iPhone 14 ProMax , которые будут оснащены небольшим отверстием для фронтальной камеры, как показано на первых рендерах этих устройств.

, которые будут оснащены небольшим отверстием для фронтальной камеры, как показано на первых рендерах этих устройств. Конечно же версия iPhone 14 с экраном в 6,1 дюйма и новая прогнозируемая модель iPhone 14 Max с диагональю 6,5-6,7, которая придет на смену версии Mini, сохранят дизайн с вырезом.

Вероятно, в этих моделях сохранили вырез, чтобы показать различия между смартфонами и чтобы в 2023 году было что "улучшать" с криками "incredible".



Передняя панель iPhone 14 Pro и iPhone 14 ProMax / Рендер Mydrivers

Информацию фактически подтвердил поставщик Largan, у которого Apple закупает оптические линзы. Линь Энпинг, генеральный директор компании, сказал несколько дней назад, что "в оптических технологиях произошел новый прорыв". Largan вроде нашла новое решение проблем, которые преследовали оптическую промышленность в течение многих лет и преодолели физическую границу.

По данным Mydrivers, компания Largan технически решила проблему удаления челки и имеет планы на массовое производство. Компания уже получила от Apple план дизайна iPhone 14.