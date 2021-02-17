Хотя информации ни о точном названии, ни дате анонса нового смартфона Apple пока нет, но деталей о будущей новинке все больше. На основе этих данных создали реалистичные изображения смартфона.

Графический дизайнер Technizo Concept создал серию реалистичных изображений, а также видеоролик с демонстрацией будущего смартфона iPhone 13 Pro.

Вероятнее всего, новинку презентуют в сентябре 2021 года. Однако будет ли у него название iPhone 13 неизвестно. Есть также слухи, что новинка дебютирует под названием iPhone 12s.

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Что известно об iPhone 13 Pro

Новинка получит улучшенный экран AMOLED с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Также, согласно утечкам, производитель наконец добавит дактилоскопический датчик под поверхность экрана.

Так может выглядеть iPhone 13 Pro: смотрите видео

iPhone 13 Pro унаследует дизайн iPhone 12 в целом. Он получит плоскую рамку по периметру корпуса, а также квадратный блок основной камеры. Весь этот блок камеры будет покрыт общим защитным стеклом. Это позволит:

во-первых, сразу же сделать новый iPhone узнаваемым на фоне предшественников,

во-вторых, очищать все камеры буквально одним движением, без необходимости протирать каждый модуль персонально.

Также СМИ говорят, что Apple представит по крайней мере одну модель с очень важным изменением в дизайне и конструкции. В iPhone 13 Pro Компания Apple полностью откажется от разъема Lightning и проводной зарядки в пользу MagSafe. Это поможет сделать устройство еще более защищенным от воздействия пыли и влаги.