Неизвестно, настоящие ли это смартфоны или их точные макеты. Такие обычно получают производители чехлов и других аксессуаров.

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Что показали новые фото

Всего фотографий три. На двух из них хорошо видно, что на нижней грани устройств нет входа для проводов Ligthning, через которые обычно заряжают смартфоны и подсоединяют их к компьютерам. Вместо него есть два небольших магнитных контакта.

Это означает, что по крайней мере эта модель переходит на использование магнитной зарядки MagSafe. Ранее ожидалось, что это произойдет в следующем году, то есть уже в iPhone 14.

Изображения также демонстрируют фиолетовый и серый цвета будущих iPhone 13 Pro. Из других утечек информации известно, что новая линейка смартфонов компании Apple получит уменьшенный вырез экрана, в котором разместят фронтальную камеру и другие датчики, необходимые для работы системы Face ID.

Презентация линейки iPhone 13 Pro состоится в сентябре этого года.

Apple уже сообщила, что эта модель столкнется с дефицитом.