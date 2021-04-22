Напомним, что 12 поколение iPhone тоже стало уникальным для производителя, так как получило поддержку сетей 5G. Сейчас максимальный объем в смартфонах Apple составляет 6 ГБ памяти.

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Что известно о линейке iPhone 13

Инсайдеры говорят, что Apple не откажется от знаменитого выреза, но он должен быть несколько меньше. По слухам, что эффективная площадь экрана станет еще больше, потому что производитель и дальше будет уменьшать ширину рамок.

Кроме того, iPhone 13 будет использовать новую технологию D-ToF (Direct ToF), которая позволит заменить существующие компоненты системы Face ID и уменьшить размер пространства, необходимого для системы распознавания.

Слухи говорят, что смартфон получит аккумулятор увеличенной емкости, разъем Lightning, лазерный дальномер (во всех моделях линейки). Экран LTPO производства Samsung будет поддерживать частоту обновления изображения в 120 Гц.

Презентация линейки Apple iPhone 13 должен состояться в сентябре этого года.