iPhone 13 Pro модифицировали в честь Илона Маска: он частично сделан из Tesla Model 3

25 ноября 2021 , 23:20
Читати новину українською

Источник:

Letsgodigital

Компания Caviar, известная выпуском эксклюзивных смартфонов с редкими и эксклюзивными материалами, показала особый iPhone 13 Pro с модифицированным дизайном в честь Илона Маска. Вместе с ним представили бюст основателя Tesla.

Модель отнесли к коллекции Visionaries, посвященной современным изобретателям и создателям. Смартфон окрестили iPhone 13 Pro Electro Limited Edition.

Интересно Известный режиссер снял на iPhone 13 Pro ролик о яйцах: для чего он Apple

Илон Маск Edition

  • Смартфон имеет титановый корпус с черным PVD-покрытием.
  • Центральная металлическая часть iPhone 13 Pro Electro Limited Edition сделана из кузова электромобиля Tesla Model 3.
  • Гравировка на алюминиевой панели изображает портрет Маска, контур электромобиля и логотип Tesla.
  • Также имеется вставка из медного сплава с логотипом Caviar.
  • Помимо смартфона был представлен настольный бюст основателя Tesla Motors, сделанный из переплавленных кузовных деталей электромобиля.

iPhone 13 Pro Electro Limited Edition: видео

Смартфоны и бюсты из автомобиля Tesla – это новый уровень для нас. На мой взгляд, эти новинки олицетворяют Илона Маска и потому принесут своим владельцам успех и креативность этого выдающегося человека,
– говорит основатель Caviar.

Цена

  • Бюст Маска продают за 3 220 долларов. Всего таких изготовили 27 штук.
  • Смартфонов будет 99, они предлагаются по цене от 6 760 долларов.
Напомним, Caviar ранее анонсировала эксклюзивное издание PlayStation 5. Сейчас это самая эксклюзивная модель приставки. Боковые панели имеют объемную поверхность и покрыты 18-каратным золотом 750 пробы (всего в Golden Rock Limited Edition около 20 кг чистого золота), а контроллеры содержат граненые золотые вставки бренда и рукояти, выполненные из черной крокодиловой кожи.

 

Автор: Олександр Гайдамашко