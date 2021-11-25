iPhone 13 Pro модифицировали в честь Илона Маска: он частично сделан из Tesla Model 3

Компания Caviar, известная выпуском эксклюзивных смартфонов с редкими и эксклюзивными материалами, показала особый iPhone 13 Pro с модифицированным дизайном в честь Илона Маска. Вместе с ним представили бюст основателя Tesla.

Модель отнесли к коллекции Visionaries, посвященной современным изобретателям и создателям. Смартфон окрестили iPhone 13 Pro Electro Limited Edition.

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Илон Маск Edition

Смартфон имеет титановый корпус с черным PVD-покрытием.

Центральная металлическая часть iPhone 13 Pro Electro Limited Edition сделана из кузова электромобиля Tesla Model 3.

Гравировка на алюминиевой панели изображает портрет Маска, контур электромобиля и логотип Tesla.

Также имеется вставка из медного сплава с логотипом Caviar.

Помимо смартфона был представлен настольный бюст основателя Tesla Motors, сделанный из переплавленных кузовных деталей электромобиля.

iPhone 13 Pro Electro Limited Edition: видео

Смартфоны и бюсты из автомобиля Tesla – это новый уровень для нас. На мой взгляд, эти новинки олицетворяют Илона Маска и потому принесут своим владельцам успех и креативность этого выдающегося человека,

– говорит основатель Caviar.

Цена

Бюст Маска продают за 3 220 долларов . Всего таких изготовили 27 штук.

. Всего таких изготовили 27 штук. Смартфонов будет 99, они предлагаются по цене от 6 760 долларов.