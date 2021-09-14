Новинки имеют схожий с предыдущим поколением смартфонов дизайн, но значительно лучшие характеристики. Смартфон получил процессор Apple A15 Bionic. Такой же установлен в iPhone 13 и iPhone 13 mini.

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Характеристики iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Производительность графического процессора выросла на 50 по сравнению с предыдущим поколением. Apple заявляет, что это самый мощный смартфон в мире.

Фишка смартфонов – их экраны. Они получили OLED-дисплеи ProMotion с яркостью 1000 нит и максимальной частотой обновления 120 Гц.

Благодаря технологии Trumotion частота обновления регулируется автоматически от 10 до 120 Гц в зависимости от типа контента.

Технологии Always on Display не будет, вероятно, в целях экономии энергии.

iPhone 13 Pro получил экран диагональю 6,1 дюйма. iPhone 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

Смартфоны будут продаваться в четырех цветах: графитовый, золотой, серебряный и новый голубой.



iPhone 13 Pro Max в разных цветах / Скриншот презентации Apple

Новый дизайн получила верхняя часть смартфонов. Речь о так называемой "челке", которую так критикуют некоторые пользователи . Он стал на 20 процентов меньше.

. Он стал на 20 процентов меньше. Оба смартфона стали немного толще по сравнению с предыдущим поколением, поскольку получили увеличенные емкости аккумуляторов – 3095 mAh у Pro и 4352 mAh у Pro Max.

iPhone 13 Pro, по заявлению компании, обеспечит на 1,5 часа больше времени автономной работы, чем iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max – на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro Max.

Смартфоны оснащены двумя динамиками, включая нижний и встроенный в разговорный динамик.

Разъем 3,5 миллиметра, как и ожидалось, нет.

В комплекте не положат зарядное устройство. Однако будет кабель.

Все новые iPhone поддерживают беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 15 Вт.



iPhone 13 Pro Max / Скриншот презентации Apple

Камеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Блок тройной камеры прикрыт сапфировым стеклом.

Количество мегапикселей в камерах не назвали, сделав акцент на продвинутом программном обеспечении.

Модуль основного блока камер стал больше, а сами камеры получили новые профессиональные функции, в том числе и новые функции макросъемки.

В новинках реализовано "наибольшее усовершенствование камеры за всю историю". Они получили телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная камера работает на 92 процента эффективнее при слабом освещении, диафрагма составляет F / 1,8, есть автофокус и 6-элементный объектив.

Они получили телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная камера работает на 92 процента эффективнее при слабом освещении, диафрагма составляет F / 1,8, есть автофокус и 6-элементный объектив. Широкоугольная камера получила диафрагму F/1,5. Она снимает в 2,2 раза лучше при слабом освещении.



Пример фото на iPhone 13 Pro / Скриншот презентации Apple

Для всех трех объективов доступен ночной режим.

В iPhone 13 Pro появился кинематографический режим для видео с размыванием фона. Это похоже на портретный режим, но для видео.

Другие функции включают отслеживание фокуса и возможность регулировки фокуса после записи. Есть макросъемка замедленного видео на сверхширокоугольную камеру.

Видео ProRes появится на iPhone 13 Pro в конце этого года.

Цена и дата старта продаж iPhone 13 Pro и Pro Max

Цена на iPhone 13 Pro стартует от 999 долларов.

На iPhone 13 Pro Max – от 1099 долларов.

Доступные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 терабайт.

Предварительные заказы стартуют уже в эту пятницу – 17 сентября. Продажи начнутся с 24 сентября.



Полные характеристики iPhone 13 Pro / Скриншот презентации Apple