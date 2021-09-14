Apple презентовала iPhone 13: все что известно о новом смартфоне

14 сентября 2021 , 21:07
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Источник:

24 канал

Наиболее ожидаемый релиз осенней презентации состоялся – Apple показала новый iPhone 13. Значительных трансформаций с устройством не произошло – дизайн и размеры экрана остались прежними.

Что изменилось в новом iPhone 13

iPhone 13 нового поколения получил меньшую "бровь" и только 2 основные камеры. Остальные изменения – внутри смартфона. Для покупателей будут доступны iPhone 13 и iPhone 13 mini.

 

Главные изменения в iPhone 13

  • новое сверхпрочное водонепроницаемое стекло;
  • на 28% ярче даже при прямом солнце дисплей;
  • "бровь" уменьшили на 20%;
  • смартфон получит 2 размера: iPhone 13 и iPhone 13 mini;

 

  • доступно 5 цветов.
  • более мощный процессор A 15;​

  • новый чип 5G;
  • улучшенная камера;
  • экран 120 ГГц.

 

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Автор: Михайло Года