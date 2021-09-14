Что изменилось в новом iPhone 13
iPhone 13 нового поколения получил меньшую "бровь" и только 2 основные камеры. Остальные изменения – внутри смартфона. Для покупателей будут доступны iPhone 13 и iPhone 13 mini.
Главные изменения в iPhone 13
- новое сверхпрочное водонепроницаемое стекло;
- на 28% ярче даже при прямом солнце дисплей;
- "бровь" уменьшили на 20%;
- смартфон получит 2 размера: iPhone 13 и iPhone 13 mini;
- доступно 5 цветов.
- более мощный процессор A 15;
- новый чип 5G;
- улучшенная камера;
- экран 120 ГГц.
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