Что изменилось в новом iPhone 13

iPhone 13 нового поколения получил меньшую "бровь" и только 2 основные камеры. Остальные изменения – внутри смартфона. Для покупателей будут доступны iPhone 13 и iPhone 13 mini.

Главные изменения в iPhone 13

новое сверхпрочное водонепроницаемое стекло;

на 28% ярче даже при прямом солнце дисплей;

"бровь" уменьшили на 20%;

смартфон получит 2 размера: iPhone 13 и iPhone 13 mini;

доступно 5 цветов.

более мощный процессор A 15;​

новый чип 5G;

улучшенная камера;

экран 120 ГГц.

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