Как утверждают источники, новое поколение iPhone будет предлагать пользователям несколько способов распознавания: Face ID и по отпечаткам пальцев.

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Напомним, все модели iPhone, начиная с iPhone X, для разблокирования используют только технологию Face ID.

Во времена пандемии это существенно усложняет жизнь владельцам смартфонов Apple, ведь, чтобы разблокировать iPhone, нужно снять маску. Неудивительно, что производитель решил создать и альтернативные варианты.

Что известно об iPhone 13

Еще один интересный факт, на который указывают источники, iPhone 13 Pro Max получит корпус без каких-либо портов и отверстий, то есть смартфон будет заряжаться только через беспроводную зарядку.

Кроме того, размер выреза в верхней части экрана на всех смартфонах линейки iPhone 13 значительно уменьшится.

Все смартфоны линейки iPhone 13 получат дисплеи LTPO с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц, однокристальных систем Apple A15 Bionic, а также поддержку Wi-Fi 6e.

Добавим, что традиционно Apple проводит презентацию новых смартфонов осенью. Поэтому iPhone 13 стоит ждать в сентябре этого года.