О будущей новинке от Apple известно уже многим. Поэтому на основе этих данных, китайские источники опубликовали качественное изображение следующего поколения iPhone.

Кстати, инсайдеры так и не определились как компания назовет будущую новинку: iPhone 13 или iPhone 12s.

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Что известно о будущем iPhone 13

Очень многие инсайдеры подтвердили, что Apple не откажется от знаменитого выреза в верхней части экрана. Правда, эта монобровь будет несколько меньше. Согласно слухам, эффективная площадь экрана станет еще больше, потому что производитель и дальше будет уменьшать ширину рамок.

По слухам, iPhone 13 будет использовать новую технологию D-ToF (Direct ToF), которая позволит заменить существующие компоненты системы Face ID и уменьшить размер пространства, необходимого для системы распознавания.



Рендерное изображение iPhone 13 / Фото Mydrivers

Кроме того, смартфон получит аккумулятор увеличенной емкости, разъем Lightning, лазерный дальномер (во всех моделях линейки). Экран LTPO производства Samsung будет поддерживать частоту обновления изображения в 120 Гц.

Смартфон должен быть построен на базе однокристальной системы Apple A15, он получит улучшенную широкоугольную камеру с диафрагмой f/1,8 и до терабайта флэш-памяти.