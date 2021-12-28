Функция шумоподавления во время разговора дебютировала еще в iPhone 4 в 2010 году и успешно работает на всех смартфонах Apple до iPhone 12 включительно. Она должна была работать и на iPhone 13, однако что-то пошло не так.

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Пользователь Rediit описал свою историю на форуме. Общаясь со своим другом, последний постоянно жаловался на посторонние шумы на фоне и предположил, что функция шумоподавления просто выключена на смартфоне. Пользователь полез в настройки, чтобы активировать ее и просто не нашел нужного переключателя "шумоподавление для телефона".



Пользователь не нашел нужную функцию там, где она должна была быть / Фото Reddit

Что сказали в Apple

Недовольный пользователь обратился в Apple Store и пообщался с сотрудником Genius Bar, который, как выяснилось, даже не знал об отсутствии переключателя шумоподавления на iPhone 13. Затем он связался со службой поддержки Apple, которая сообщила, что инженеры Apple работают над решением проблемы.

Другой пользователь отметил, что эта проблема присуща iPhone 13, начиная с самых первых выпусков iOS 15. По его словам, она также создает проблемы с эхом в CarPlay при голосовых звонках с iPhone 13. Этот пользователь заявил, что неоднократно жаловался на проблему сотрудникам Apple, которые в свою очередь отвечали, что это известная проблема, и компания работает над ее устранением, но не называли даже примерные сроки выпуска исправления.

Интересно! Аналогичная тема также неоднократно затрагивалась на форуме техподдержки Apple. Удивительно, но через два крупных обновления iOS 15 Apple до сих пор не исправила эту проблему.