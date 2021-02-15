Недавно мы уже сообщали, что iPhone 13 этого года ждать не стоит. Взамен Apple выпустит iPhone 12s Pro, который станет усовершенствованной версией прошлогоднего флагмана iPhone 12.

Похоже, что такой сценарий является наиболее вероятным, ведь сейчас в сети появились еще и качественные рендеры с будущим iPhone 12s Pro.

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Как свидетельствует рендер, будущая новинка унаследует дизайн iPhone 12.

Так, смартфон получит плоскую рамку по периметру корпуса, а также квадратный блок основной камеры. Все модули камеры будут покрыты общим защитным стеклом, как уже сообщалось ранее.



Так может выглядеть iPhone 12s Pro / Фото Mydrivers

Что еще известно об iPhone 12s Pro

Новый смартфон получит частоту обновления 120 Гц. Также смартфон получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Если верить источникам, смартфон лишится зарядного разъема. Внизу будут только отверстия для микрофона и динамика. По слухам, Apple полностью откажется от проводной зарядки в пользу MagSafe. Таким образом устройство будет более защищенным от воздействия пыли и влаги.

Уже традиционно, Apple должна презентовать iPhone 12s Pro в сентябре этого года.