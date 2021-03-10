До официального старта продаж модели iPhone 12 mini прогнозировали большой успех. Эта модель получила современный дизайн и "железо", при этом все это упаковали в компактный размер. Однако продажи новинки стали абсолютно провальными.

Напомним, iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый дисплей, при этом передняя панель практически безрамочная с классическим вырезом вверху, также здесь предусмотрена поддержка сети 5G.

К теме Apple стала самым успешным производителем смартфонов в мире

Новинка должна была стать преемником iPhone SE (2020), который тоже имеет компактный размер, при этом сохранил толстые рамки и кнопку "Домой", то есть выглядит не слишком современно.

Однако, эксперты говорят, Apple выбрала для iPhone 12 mini "неразумную ценовую политику". На старте продаж iPhone 12 mini стоил почти вдвое больше, чем iPhone SE (2020) – 700 долларов против 400 долларов на ценнике SE-версии.

Сокращение производства

Это привело к настоящему провалу в продажах. Эксперты ресурса Nikkei Asian Review говорят, что в этом полугодии объемы выпуска модели могут снизиться на 70%.

По их данным, некоторые поставщики компонентов даже получили от Apple предложение на время приостановить выпуск комплектующих для iPhone 12 mini, или переориентировать часть заказов на поставку производства более крупных моделей семейства.