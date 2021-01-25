С момента запуска iPhone 12 октября прошлого года Apple признала, что новые смартфоны могут создавать электромагнитные помехи для медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. То же самое касается зарядных устройств для них-MagSafe.

Источник: MacRumors

В документе поддержки Apple, опубликованном на сайте компании, появилась информация по этому вопросу.

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Что говорит Apple

Медицинские устройства, такие как имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы могут содержать датчики, которые реагируют на магнитное и радиоизлучения на близком расстоянии. Чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от медицинских устройств (15 см при обычном использовании и 30 см во время беспроводной зарядки). Для получения более конкретных рекомендаций следует проконсультироваться со своим врачом и производителем устройства,

– говорится в сообщении Apple.

Отдельно компания добавляет, что как зарядное устройство MagSafe, так и беспроводной MagSafe Duo, могут мешать работе медицинских устройств, поскольку аксессуары содержат магниты и радиомодули.

Ранее в журнале Heart Rhythm Journal были опубликованы результаты исследования американских врачей, которые показали, что новые iPhone 12 могут препятствовать функционированию имплантированных медицинских устройств, создавая в процессе своей работы электромагнитные помехи.