Apple без лишнего шума представила новые iPad Pro на чипе M2 и базовый iPad в новом дизайне

Компания Apple обновила свой интернет-магазин, добавив планшеты iPad Pro на базе процессора M2 и обычный iPad десятого поколения. Последний получил свежий плоский дизайн и порт USB-C.

Незадолго до анонса в сети появились слухи, что ждать традиционной презентации не стоит. Так и произошло: компания представила новинки без виртуальных или оффлайновых мероприятий.

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iPad Pro

Старшая модель выходит в двух вариациях – с экраном 11 дюймов и 12,9 дюйма. Оба поддерживают технологии ProMotion, True Tone и P3 wide color.

Помимо нового чипа, планшет получил поддержку Wi-Fi 6E со скоростью передачи данных до 2,4 гигабита в секунду.

Apple Pencil (2-го поколения) теперь определяется на высоте до 12 миллиметров над дисплеем, что позволяет пользователям лучше "прицеливаться" перед тем, как совершить то или иное действие.

Набор камер остался прежним, но появилась возможность видеосъемки в формате ProRes.



Новые iPad Pro / Фото Apple

Новые iPad Pro доступны в двух цветах: серебристом и сером по цене от 799 долларов за 11-дюймовую модель и от 1099 долларов за 12,9-дюймовую.

Продажи стартуют 26 октября.

Базовые iPad

iPad 10-го поколения теперь выполнен в дизайне iPad Air. Планшет получил дисплей на 10,9 дюйма разрешением 2360×1640 пикселей. Максимальная яркость – 500 нит.

Внутри – чип A14 Bionic.

Новинка впервые для базового iPad поддерживает сети 5G и Wi-Fi 6 и использует USB-C для зарядки, синхронизации и подключения аксессуаров.

Сканер отпечатка переместили в кнопку питания по аналогии с актуальными iPad Air и iPad mini.

Фронтальная камера (12 Мп с поддержкой Center Stage) впервые для линейки iPad переехала с верхней на боковую рамку дисплея для более удобного использования в альбомной ориентации во время видеозвонков.



Новые iPad от Apple / Фото Apple

Впервые для базового iPad будет доступна клавиатура с тачпадом Magic Keyboard Folio.

Новый iPad будут продавать в четырех цветах: серебристом, желтом, розовом и голубом.

Цена – от 449 долларов. Продажи стартуют 26 октября.