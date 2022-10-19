Apple без лишнего шума представила новые iPad Pro на чипе M2 и базовый iPad в новом дизайне
Источник:The Verge
Компания Apple обновила свой интернет-магазин, добавив планшеты iPad Pro на базе процессора M2 и обычный iPad десятого поколения. Последний получил свежий плоский дизайн и порт USB-C.
Незадолго до анонса в сети появились слухи, что ждать традиционной презентации не стоит. Так и произошло: компания представила новинки без виртуальных или оффлайновых мероприятий.
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iPad Pro
- Старшая модель выходит в двух вариациях – с экраном 11 дюймов и 12,9 дюйма. Оба поддерживают технологии ProMotion, True Tone и P3 wide color.
- Помимо нового чипа, планшет получил поддержку Wi-Fi 6E со скоростью передачи данных до 2,4 гигабита в секунду.
- Apple Pencil (2-го поколения) теперь определяется на высоте до 12 миллиметров над дисплеем, что позволяет пользователям лучше "прицеливаться" перед тем, как совершить то или иное действие.
- Набор камер остался прежним, но появилась возможность видеосъемки в формате ProRes.
Новые iPad Pro доступны в двух цветах: серебристом и сером по цене от 799 долларов за 11-дюймовую модель и от 1099 долларов за 12,9-дюймовую.
Продажи стартуют 26 октября.
Базовые iPad
- iPad 10-го поколения теперь выполнен в дизайне iPad Air. Планшет получил дисплей на 10,9 дюйма разрешением 2360×1640 пикселей. Максимальная яркость – 500 нит.
- Внутри – чип A14 Bionic.
- Новинка впервые для базового iPad поддерживает сети 5G и Wi-Fi 6 и использует USB-C для зарядки, синхронизации и подключения аксессуаров.
- Сканер отпечатка переместили в кнопку питания по аналогии с актуальными iPad Air и iPad mini.
- Фронтальная камера (12 Мп с поддержкой Center Stage) впервые для линейки iPad переехала с верхней на боковую рамку дисплея для более удобного использования в альбомной ориентации во время видеозвонков.
Новые iPad от Apple / Фото Apple
Впервые для базового iPad будет доступна клавиатура с тачпадом Magic Keyboard Folio.
Новый iPad будут продавать в четырех цветах: серебристом, желтом, розовом и голубом.
Цена – от 449 долларов. Продажи стартуют 26 октября.