iOS vs Android: в Rakuten Viber рассказали, какие смартфоны популярны среди украинцев

Согласно исследованию Kantar CMeter, на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber. Компания проанализировала, на каких устройствах жители страны чаще всего пользовались приложением в октябре 2021 года.

Оказалось, что большинство украинцев выбирают смартфоны на базе Android. На первом месте – Samsung (25,2%), на втором – Redmi (17,7%), четвертое место занимает Xiaomi (14,33%), пятое – Huawei (7,7%). У смартфонов Apple в Украине "бронза" – устройствами на базе iOS в ноябре пользовались 16,4% пользователей Viber.

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Поэтому рейтинг брендов, которые выбирают украинцы, выглядит так:

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei ZTE Tecno POCO Lenovo Oppo



Рейтинг самых популярных брендов / Фото Rakuten Viber

Самые популярные модели смартфонов

Если же говорить о популярных моделях смартфонов, то на первом месте смартфон Redmi Note 7. На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.

Отметим, что среди смартфонов из первой десятки было мало моделей 2020-2021 годов выпуска – только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, которые появились на рынке в прошлом году.

Десятка самых популярных девайсов имеет такой вид:

Redmi Note 7 Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Redmi Note 9 Redmi 9 Redmi 9A Redmi 6A Redmi 7A Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T



Рейтинг самых популярных моделей смартфонов / Фото Rakuten Viber

В Viber отмечают, что данные этого исследования были получены благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и содержат лишь названия брендов и модели смартфонов. Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием. Ни компания Rakuten Viber, ни сторонние компании не имеют доступа к этим данным.